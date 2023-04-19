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Эдди Хирн: Если Фьюри услышит свою цену, то согласится на бой с Усиком
Сторона Александра уже соглашалась на условия британца
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал об организации бой между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО). Слова промоутера приводит портал boxing-social.com.
"Если деньги правильные, то этот бой состоится. Сейчас это единственная причина для организации этого поединка. Всегда так бывает. Одни парни хотят просто драться и им нужны большие бои, а некоторые преследуют другие цели. Но у каждого есть своя цена.
Тайсон Фьюри не хочет драться с Александром Усиком, но не сомневайтесь, что когда он услышит свою цену, то сразу согласится".
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