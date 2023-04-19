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Девин Хэйни может сразиться с победителем боя Дэвис - Гарсия

Бокс
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Сначала нужно победить Ломаченко

Девин Хэйни может сразиться с победителем боя Дэвис - Гарсия

Фото: Твиттер

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Абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) рассказал, чего ожидает от поединка Джервонты Дэвиса (28-0, 26 KO) и Райана Гарсии (23-0, 19 КО).

"Я думаю, что это будет хорошее сражение. У Райана есть рост, длина рук, скорость, но у Джервонты есть сила, есть опыт, он уже проходил через такие поединки.

У него есть скорость, у него сила, и я не думаю, что он боится. Он приходит туда, чтобы выиграть. Мы видели, как Танк падал в раундах.

Мы видели, как Гарсия вернулся против Люка Кэмпбелла после нокдауна, но мы не видели, что он может сделать, когда он будет сражаться против панчера.

У меня все начинается с Ломы, и как только я выиграю там, тогда будем говорить об этом бое"

Поединок Гарсии против Дэвиса состоится в субботу, 22 апреля, в Лас-Вегасе, США.

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В статье: Девин Хэйни
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Источник:
boxingscene

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