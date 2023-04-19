Майк Тайсон готов провести бой с Роем Джонсом

Экс-чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон готов провести ещё один поединок с соотечественником Роем Джонсом-младшим.

"Меня можно убедить", — приводит слова Тайсона TMZ.

Напомним, выставочный поединок между Тайсоном и Джонсом состоялся в ноябре 2020 года. Восьмираундовый бой завершился вничью. На счету Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.

Джонс в общей сложности провёл 76 боёв, в которых одержал 66 побед (47 нокаутом) и потерпел десять поражений.