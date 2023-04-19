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Майк Тайсон готов провести бой с Роем Джонсом
Боксер в свои 56 не готов завязывать с боксом
Экс-чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон готов провести ещё один поединок с соотечественником Роем Джонсом-младшим.
"Меня можно убедить", — приводит слова Тайсона TMZ.
Напомним, выставочный поединок между Тайсоном и Джонсом состоялся в ноябре 2020 года. Восьмираундовый бой завершился вничью. На счету Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.
Джонс в общей сложности провёл 76 боёв, в которых одержал 66 побед (47 нокаутом) и потерпел десять поражений.
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