Одна из компаний Саудовской Аравии ведет переговоры об организации боев Усик - Фьюри и Джошуа - Уайлдер

Представитель саудовской компании Skill Challenge Entertainment сообщил, что они ведут переговоры с представителями Александра Усика, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера по поводу поединков с участием боксеров на одном вечере бокса.

Сам вечер бокса может состояться уже в декабре, но никаких конкретных договоренностей или дат нет, только консультации.

Всего будет около 4-5 больших поединков, и двумя из них будут Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер.