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Одна из компаний Саудовской Аравии ведет переговоры об организации боев Усик - Фьюри и Джошуа - Уайлдер

Бокс
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Фанаты с нетерпением ждут этих боев

Одна из компаний Саудовской Аравии ведет переговоры об организации боев Усик - Фьюри и Джошуа - Уайлдер

Скріншот з трансляції

Новина українською

Представитель саудовской компании Skill Challenge Entertainment сообщил, что они ведут переговоры с представителями Александра Усика, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера по поводу поединков с участием боксеров на одном вечере бокса.

Сам вечер бокса может состояться уже в декабре, но никаких конкретных договоренностей или дат нет, только консультации.

Всего будет около 4-5 больших поединков, и двумя из них будут Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
Tribuna

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