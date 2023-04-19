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Одна из компаний Саудовской Аравии ведет переговоры об организации боев Усик - Фьюри и Джошуа - Уайлдер
Фанаты с нетерпением ждут этих боев
Скріншот з трансляції
Представитель саудовской компании Skill Challenge Entertainment сообщил, что они ведут переговоры с представителями Александра Усика, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера по поводу поединков с участием боксеров на одном вечере бокса.
Сам вечер бокса может состояться уже в декабре, но никаких конкретных договоренностей или дат нет, только консультации.
Всего будет около 4-5 больших поединков, и двумя из них будут Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер.
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Источник:Tribuna
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