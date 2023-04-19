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Теофимо Лопес: Я устал слышать от всех, что я тот парень, который победил Ломаченко

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Теофимо Лопес: Я устал слышать от всех, что я тот парень, который победил Ломаченко

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Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес высказался о победе над украинцем Василием Ломаченко, поединок с которым состоялся в октябре 2020 года.

"Я устал слышать от всех, что я тот парень, который победил Ломаченко. Нет, я – парень, победивший всех бойцов, которых, как считали, я не смогу победить. Я стремлюсь к каждому чемпиону.

У вас есть много больших талантов, но с кем они дерутся? Люди создают мнение, будто они дерутся с чемпионами мирового класса. Но эти парни следуют пути Флойда Мейвезера, а не Красавчика Флойда, который побеждал чемпионов, чтобы оказаться на вершине", – цитирует Лопеса издание Bed Left Hook.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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