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Джервонта Дэвис заключил пари с Райаном Гарсией накануне боя

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Боксеры делят гонорар

Джервонта Дэвис заключил пари с Райаном Гарсией накануне боя

фото - boxingscene.com

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Американский боксёр, чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис заключил пари со своим соотечественником Райаном Гарсией в преддверии их очного поединка. Об этом они договорились во время прямого эфира в социальных сетях.

Согласно этому пари один из боксеров получит весь призовой фонд от боя.

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Напомним, что бой между Дэвисом и Гарсией состоится 22 апреля.

В активе Дэвиса 28 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 28 побед, 26 из них — досрочно. На счету Гарсии 23 победы в 23 боях на профессиональном ринге, 19 из них — досрочные.

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В статье: Райан Гарсия Джервонта Дэвис
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