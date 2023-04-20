Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джервонта Дэвис заключил пари с Райаном Гарсией накануне боя
Боксеры делят гонорар
фото - boxingscene.com
Американский боксёр, чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис заключил пари со своим соотечественником Райаном Гарсией в преддверии их очного поединка. Об этом они договорились во время прямого эфира в социальных сетях.
Согласно этому пари один из боксеров получит весь призовой фонд от боя.
Напомним, что бой между Дэвисом и Гарсией состоится 22 апреля.
В активе Дэвиса 28 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 28 побед, 26 из них — досрочно. На счету Гарсии 23 победы в 23 боях на профессиональном ринге, 19 из них — досрочные.
Популярное сейчас
- Дания и Нидерланды передадут ВСУ танки Leopard первой и второй версий – известны кол-во и сроки
- Сабо назвал своих фаворитов на пост главного тренера Динамо
- Жирона установила солидный ценник на Цыганкова
- Чжилей бросил вызов Фьюри, зовет в Китай
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО