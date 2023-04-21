ВИДЕО. Райан Гарсия и Джервонта Дэвис провели дуэль взглядов

Непобеждённые соперники и суперзвёзды бокса Джервонта Дэвис и Райан Гарсия впервые встретились лицом к лицу на заключительной пресс-конференции в четверг перед их поединком в субботу, 22 апреля в Лас-Вегасе (США).

Во время стердауна бойцы вступили в словесную перепалку. Гарсия пообещал сломать Дэвису челюсть и отметил, что тот выглядит истощённым.

Поединок Дэвиса и Гарсии изначально планировалось провести 15 апреля, но в итоге организаторы события приняли решение перенести его ровно на неделю.