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ВИДЕО. Райан Гарсия и Джервонта Дэвис провели дуэль взглядов

Бокс
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Бой состоится в ближайшие выходные

ВИДЕО. Райан Гарсия и Джервонта Дэвис провели дуэль взглядов

фото - boxingscene.com

Новина українською

Непобеждённые соперники и суперзвёзды бокса Джервонта Дэвис и Райан Гарсия впервые встретились лицом к лицу на заключительной пресс-конференции в четверг перед их поединком в субботу, 22 апреля в Лас-Вегасе (США).

Во время стердауна бойцы вступили в словесную перепалку. Гарсия пообещал сломать Дэвису челюсть и отметил, что тот выглядит истощённым.

Поединок Дэвиса и Гарсии изначально планировалось провести 15 апреля, но в итоге организаторы события приняли решение перенести его ровно на неделю.

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В статье: Райан Гарсия Джервонта Дэвис
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