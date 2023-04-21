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ВИДЕО. Райан Гарсия и Джервонта Дэвис провели дуэль взглядов
Бой состоится в ближайшие выходные
фото - boxingscene.com
Непобеждённые соперники и суперзвёзды бокса Джервонта Дэвис и Райан Гарсия впервые встретились лицом к лицу на заключительной пресс-конференции в четверг перед их поединком в субботу, 22 апреля в Лас-Вегасе (США).
Во время стердауна бойцы вступили в словесную перепалку. Гарсия пообещал сломать Дэвису челюсть и отметил, что тот выглядит истощённым.
Поединок Дэвиса и Гарсии изначально планировалось провести 15 апреля, но в итоге организаторы события приняли решение перенести его ровно на неделю.
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