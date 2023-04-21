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Тайсон Фьюри вернется в ринг

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Боксер не назвал точные сроки возвращения

Тайсон Фьюри вернется в ринг

Фото: The Guardian

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Обладатель титула WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри анонсировал своё возвращение и рассказал, что скоро станет известна дата предстоящего поединка.

"У меня есть одна очень важная новость – дата предстоящего боя. Это будет серьёзный поединок. Оставайтесь на связи, потому что король тяжёлого веса возвращается", — сказал Фьюри в ролике, выложенном в своих социальных сетях.

Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана-соотечественника Дерека Чисору. Позже британец попытался договориться о поединке с Александром Усиком, однако бойцы не согласовали финансовые условия.

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В статье: Тайсон Фьюри
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