Тайсон Фьюри вернется в ринг

Обладатель титула WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри анонсировал своё возвращение и рассказал, что скоро станет известна дата предстоящего поединка.

"У меня есть одна очень важная новость – дата предстоящего боя. Это будет серьёзный поединок. Оставайтесь на связи, потому что король тяжёлого веса возвращается", — сказал Фьюри в ролике, выложенном в своих социальных сетях.

Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана-соотечественника Дерека Чисору. Позже британец попытался договориться о поединке с Александром Усиком, однако бойцы не согласовали финансовые условия.