Дэвис и Гарсия прошли церемонию взвешивания

23 апреля в Лас-Вегасе (США) на Т-Mobile Arena состоится боксерский вечер, главным событием которого станет бой между Джервонтой Дэвисом (28-0; 26 КО) и Райаном Гарсией (23-0; 19 КО). Непобежденные нокаутеры сойдутся в поединке, чтобы выяснить, кто же из них сильнее.

Перед боем боксеры прошли привычную церемонию взвешивания. Вашему вниманию ее результаты:

Джервонта Дэвис: 61,28 кг.

Райан Гарсия: 61,46 кг.

Отметим, что официальным транслятором поединка выступит стриминговая платформа DAZN. Приблизительное время начала – 05:00 по киевскому времени.

Фаворитом боя считается "Танк". Букмекеры отдают ему однозначное предпочтение.