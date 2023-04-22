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Дэвис и Гарсия прошли церемонию взвешивания
Скоро бой
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23 апреля в Лас-Вегасе (США) на Т-Mobile Arena состоится боксерский вечер, главным событием которого станет бой между Джервонтой Дэвисом (28-0; 26 КО) и Райаном Гарсией (23-0; 19 КО). Непобежденные нокаутеры сойдутся в поединке, чтобы выяснить, кто же из них сильнее.
Перед боем боксеры прошли привычную церемонию взвешивания. Вашему вниманию ее результаты:
Джервонта Дэвис: 61,28 кг.
Райан Гарсия: 61,46 кг.
Отметим, что официальным транслятором поединка выступит стриминговая платформа DAZN. Приблизительное время начала – 05:00 по киевскому времени.
Фаворитом боя считается "Танк". Букмекеры отдают ему однозначное предпочтение.
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