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Come on: Фьюри показал видео тяжелой работы в спортивном зале

Бокс
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Британец готовится к бою

Come on: Фьюри показал видео тяжелой работы в спортивном зале

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками видео с тренировки. Британец отрабатывает по груше в спортивном зале под наблюдением тренера и бок о бок с другими боксерами.

Напомним, что после отмены переговоров о бое с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) Фьюри до сих пор не определился со следующим соперником. Ранее американец Энди Руис заявил, что выйдет на бой против Тайсона.

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В статье: Тайсон Фьюри
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