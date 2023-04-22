Come on: Фьюри показал видео тяжелой работы в спортивном зале

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками видео с тренировки. Британец отрабатывает по груше в спортивном зале под наблюдением тренера и бок о бок с другими боксерами.

Напомним, что после отмены переговоров о бое с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) Фьюри до сих пор не определился со следующим соперником. Ранее американец Энди Руис заявил , что выйдет на бой против Тайсона.