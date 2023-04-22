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Come on: Фьюри показал видео тяжелой работы в спортивном зале
Британец готовится к бою
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками видео с тренировки. Британец отрабатывает по груше в спортивном зале под наблюдением тренера и бок о бок с другими боксерами.
April 22, 2023
Напомним, что после отмены переговоров о бое с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) Фьюри до сих пор не определился со следующим соперником. Ранее американец Энди Руис
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