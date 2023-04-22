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Фьюри обматерил Уайлдера: Ты кусок дерьма

Бокс
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Тайсон в своем стиле

Фьюри обматерил Уайлдера: Ты кусок дерьма

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) нецензурно высказался об американце Деонтее Уайлдере (42-2-1; 41 КО). Последний недавно заявил, что нокаутировал бы "цыганского короля" в случае организации их четвертого поединка. Слова британца цитирует boxing-social.com:

"Ты кусок дерьма! Я наказал тебя три раза! Ты мог все мне сказать, но когда мы встретились лицом к лицу, ты испугался и сидел на заднице ровно. Хватит" – сказал он.

Напомним, что ранее Энди Руис заявил, что готов выйти на ринг против Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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