Фьюри обматерил Уайлдера: Ты кусок дерьма

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) нецензурно высказался об американце Деонтее Уайлдере (42-2-1; 41 КО). Последний недавно заявил, что нокаутировал бы "цыганского короля" в случае организации их четвертого поединка. Слова британца цитирует boxing-social.com:

"Ты кусок дерьма! Я наказал тебя три раза! Ты мог все мне сказать, но когда мы встретились лицом к лицу, ты испугался и сидел на заднице ровно. Хватит" – сказал он.