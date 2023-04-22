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Хэйни о Ломаченко: 20 мая он получит третье поражение

Бокс
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Будет действительно тяжело

Хэйни о Ломаченко: 20 мая он получит третье поражение

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) пообещал победить украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) в их поединке 20 мая и нанести нашему спортсмену третье поражение. Слова американца цитирует Fight Hub TV:

"Лома называет себя непобедимым? Да он просто бредит! У него было даже не одно поражение, а два.

Да, бой с Салидо реально был близкий, но Лопесу он проиграл без вариантов. Чистое поражение. Выходит, у него два поражения, а 20 мая станет три. Другую чушь даже слушать не хочу" – сказал он.

Напомним, что ранее Дэвис и Гарсия прошли церемонию взвешивания.

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В статье: Девин Хэйни
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