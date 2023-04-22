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Хэйни о Ломаченко: 20 мая он получит третье поражение
Будет действительно тяжело
Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) пообещал победить украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) в их поединке 20 мая и нанести нашему спортсмену третье поражение. Слова американца цитирует Fight Hub TV:
"Лома называет себя непобедимым? Да он просто бредит! У него было даже не одно поражение, а два.
Да, бой с Салидо реально был близкий, но Лопесу он проиграл без вариантов. Чистое поражение. Выходит, у него два поражения, а 20 мая станет три. Другую чушь даже слушать не хочу" – сказал он.
Напомним, что ранее Дэвис и Гарсия
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