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Руис заявил, что идет за званием двукратного чемпиона мира

Бокс
(1 голосов)

Главное с таким весом дойти

Руис заявил, что идет за званием двукратного чемпиона мира

UA-Футбол
Новина українською

Американский супертяж Энди Руис (35-2; 22 КО) заявил, что собирается во второй раз стать чемпионом мира. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"Вот с чего все началось, когда мне было 7 лет, когда я гнался за своими мечтами и дрался с другими детьми, вдвое старше меня.

Кто бы мог подумать, что я стану первым мексиканским чемпионом мира в тяжелом весе. Если я смог, ты тоже сможешь. Верьте в себя. Мы идем за званием двукратного чемпиона мира" – написал он.

Напомним, что ранее Руис анонсировал бой против Фьюри.

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В статье: Энди Руис
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