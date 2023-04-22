Руис заявил, что идет за званием двукратного чемпиона мира

Американский супертяж Энди Руис (35-2; 22 КО) заявил, что собирается во второй раз стать чемпионом мира. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"Вот с чего все началось, когда мне было 7 лет, когда я гнался за своими мечтами и дрался с другими детьми, вдвое старше меня.

Кто бы мог подумать, что я стану первым мексиканским чемпионом мира в тяжелом весе. Если я смог, ты тоже сможешь. Верьте в себя. Мы идем за званием двукратного чемпиона мира" – написал он.