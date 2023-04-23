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Дэвис нокаутировал Гарсию и ярко завершил бой года

Бокс
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Вот тебе и интрига

Дэвис нокаутировал Гарсию и ярко завершил бой года

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 23 апреля в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоялся поединок между Джервонтой Дэвисом (29-0; 27 КО) и Райаном Гарсией (23-1; 19 КО).

По ожиданиям всех экспертов, однозначным фаворитом поединка был "Танк". Однако большинство склонялось к тому, что конкуренция все же будет присутствовать. Фактически все так и произошло.

Весь поединок, за исключением нескольких мгновений (которые с натяжкой можно назвать успешными), контролировал и доминировал Дэвис.

Во втором раунде Гарсия во время одной из своих атак нарвался на левый оверхенд соперника и побывал на канвасе. Однако быстро поднялся и сумел продолжить драться.

Шестой раунд оказался неплохим для Райана, сумевшего несколько раз попасть правым боковым. В седьмой трех минутке он попытался развить успех, однако после одной из атак Джервонты по корпусу взял колено, и продолжить бой (к большому удивлению болельщиков) не сумел.

Для "Танка" этот нокаут стал уже третьим подряд, а Гарсия впервые проиграл бой в профи.

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В статье: Райан Гарсия Джервонта Дэвис
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