Промоутер Усика о бое с Дюбуа: Надо согласовать детали до 3 мая, иначе будут торги

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк поделился подробностями организации поединка своего подопечного против Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО). Его слова цитирует Boxing on BT Sport:

"Это то, над чем мы сейчас работаем. Вчера и сегодня утром я общался с Джорджем Уорреном, так же мы будем говорить завтра. Мы попытаемся найти решение, но если не удастся…

Разница между переговорами с Фьюри и Дюбуа состоит в том, что во втором случае бой организуется руководящим органом (WBA – прим). Поэтому, если мы не найдем решения и до конца срока контракт не будет подписан, то будут промоутерские торги, победитель которых будет организовывать поединок.

Всё очень просто. У нас есть дедлайн от WBA до 3 мая. Если мы не договоримся до того времени, то будут объявлены промоутерские торги.

Да, Даниэль Дюбуа – наша следующая цель. Мы должны соблюдать правила - Усик должен защищать титул против обязательного претендента WBA" – сказал он.