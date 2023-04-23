  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Усика о бое с Дюбуа: Надо согласовать детали до 3 мая, иначе будут торги
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Усика о бое с Дюбуа: Надо согласовать детали до 3 мая, иначе будут торги

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Давайте побыстрее

Промоутер Усика о бое с Дюбуа: Надо согласовать детали до 3 мая, иначе будут торги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк поделился подробностями организации поединка своего подопечного против Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО). Его слова цитирует Boxing on BT Sport:

"Это то, над чем мы сейчас работаем. Вчера и сегодня утром я общался с Джорджем Уорреном, так же мы будем говорить завтра. Мы попытаемся найти решение, но если не удастся…

Разница между переговорами с Фьюри и Дюбуа состоит в том, что во втором случае бой организуется руководящим органом (WBA – прим). Поэтому, если мы не найдем решения и до конца срока контракт не будет подписан, то будут промоутерские торги, победитель которых будет организовывать поединок.

Всё очень просто. У нас есть дедлайн от WBA до 3 мая. Если мы не договоримся до того времени, то будут объявлены промоутерские торги.

Да, Даниэль Дюбуа – наша следующая цель. Мы должны соблюдать правила - Усик должен защищать титул против обязательного претендента WBA" – сказал он.

Напомним, что ранее Дэвис прокомментировал победу над Гарсией.

По теме
yellow-arrow
Жена Усика показала сексуальные фото в купальнике
yellow-arrow
Гарсия после поражения от Дэвиса: Планирую подняться выше и сражаться с топами
yellow-arrow
Дэвис о победе над Гарсией: Я сказал ему вставай, он покачал головой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Александр Красюк Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде