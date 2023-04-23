  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Жена Усика показала сексуальные фото в купальнике
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жена Усика показала сексуальные фото в купальнике

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Просто очень горячо

Жена Усика показала сексуальные фото в купальнике

UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Екатерина Усик поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка показала своим поклонникам сексуальные фотографии в купальнике. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее промоутер Усика рассказал об организации боя против Дюбуа.

По теме
yellow-arrow
Промоутер Усика о бое с Дюбуа: Надо согласовать детали до 3 мая, иначе будут торги
yellow-arrow
Гарсия после поражения от Дэвиса: Планирую подняться выше и сражаться с топами
yellow-arrow
Дэвис о победе над Гарсией: Я сказал ему вставай, он покачал головой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде