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Жена Усика показала сексуальные фото в купальнике
Просто очень горячо
Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Екатерина Усик поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка показала своим поклонникам сексуальные фотографии в купальнике. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее промоутер Усика
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