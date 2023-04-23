Жена Усика показала сексуальные фото в купальнике

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Екатерина Усик поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка показала своим поклонникам сексуальные фотографии в купальнике. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее промоутер Усика рассказал об организации боя против Дюбуа.