Джервонта Дэвис отказался забирать гонорар Райана Гарсии

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) после победы в поединке с Райаном Гарсией сказал, что он не станет забирать его гонорар.

"Не, он может взять деньги, он может взять их", – сказал Дэвис после боя.

Напомним, боксёры до боя договорились о том, что проигравший отдаёт свою часть гонорара победителю.

Бой состоялся в рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе в ночь на 23 апреля и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде.