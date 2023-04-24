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Джервонта Дэвис отказался забирать гонорар Райана Гарсии
Боксеры накануне боя заключили пари
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) после победы в поединке с Райаном Гарсией сказал, что он не станет забирать его гонорар.
"Не, он может взять деньги, он может взять их", – сказал Дэвис после боя.
Напомним, боксёры до боя договорились о том, что проигравший отдаёт свою часть гонорара победителю.
Бой состоялся в рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе в ночь на 23 апреля и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде.
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