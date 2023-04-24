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Уайлдер: У меня есть много разных вариантов прямо сейчас

Бокс
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Боксер высказался о возможном поединке

Уайлдер: У меня есть много разных вариантов прямо сейчас

Фото: fight.ru

Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал, с кем он может провести бой в ближайшее время.

"У меня есть много разных вариантов прямо сейчас, в данный момент времени. Это и Джошуа, и многие другие.

Если состоится бой с Джошуа, то ни для кого ночь не будет лёгкой. В ночь боя никогда не знаешь, что у него может быть на душе. Он может чувствовать себя великолепно", — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Ранее появилась информация о том, что бой между Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа может состояться в Саудовской Аравии в декабре.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
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