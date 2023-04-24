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Эдди Хирн начнет переговоры об организации боя Джошуа - Уайлдер
Промоутер отправиться в Саудовскую Аравии
Известный промоутер Эдди Хирн намекнул, что уже в ближайшее время может состоятся бой Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера.
"Когда я буду в Саудовской Аравии на следующей неделе говорить о самом большом бое в истории, я упомяну Мартина Баколе и узнаю, слышали ли они о нём когда-нибудь", — приводит слова Хирна Daily Express.
Ранее появлялась информация, что поединок между Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа может состояться в Саудовской Аравии в декабре.
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