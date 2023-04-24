  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эдди Хирн начнет переговоры об организации боя Джошуа - Уайлдер
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдди Хирн начнет переговоры об организации боя Джошуа - Уайлдер

Бокс
(1 голосов)

Промоутер отправиться в Саудовскую Аравии

Эдди Хирн начнет переговоры об организации боя Джошуа - Уайлдер

Новина українською

Известный промоутер Эдди Хирн намекнул, что уже в ближайшее время может состоятся бой Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера.

"Когда я буду в Саудовской Аравии на следующей неделе говорить о самом большом бое в истории, я упомяну Мартина Баколе и узнаю, слышали ли они о нём когда-нибудь", — приводит слова Хирна Daily Express.

Ранее появлялась информация, что поединок между Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа может состояться в Саудовской Аравии в декабре.

По теме
yellow-arrow
Уайлдер: У меня есть много разных вариантов прямо сейчас
yellow-arrow
Джервонта Дэвис отказался забирать гонорар Райана Гарсии
yellow-arrow
Райан Гарсия: Мы с Джервонтой сможем провести реванш
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дионтей Уайлдер Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде