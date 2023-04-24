Эдди Хирн начнет переговоры об организации боя Джошуа - Уайлдер

Известный промоутер Эдди Хирн намекнул, что уже в ближайшее время может состоятся бой Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера.

"Когда я буду в Саудовской Аравии на следующей неделе говорить о самом большом бое в истории, я упомяну Мартина Баколе и узнаю, слышали ли они о нём когда-нибудь", — приводит слова Хирна Daily Express.

Ранее появлялась информация, что поединок между Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа может состояться в Саудовской Аравии в декабре.