Усик: Я думаю, что до конца лета завершится война

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (20-0, 13 KO) в интервью YouTube-канала "Киевский торт" рассказал, когда по его мнению закончится война в Украине.

"Я думаю, что до конца лета, смотря на происходящее, какие переговоры идут в мире и все такое. Хочется, чтобы завтра – бах! – война взяла и закончилась, но это же мечта и желание каждого из украинца и тех людей , которые нас поддерживают, переживают за нас. Хочется, чтобы летом мы были в Ялте".