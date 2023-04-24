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Усик: Я думаю, что до конца лета завершится война
Александр вслед за Будановым пророчит победу на лето
Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (20-0, 13 KO) в интервью YouTube-канала "Киевский торт" рассказал, когда по его мнению закончится война в Украине.
"Я думаю, что до конца лета, смотря на происходящее, какие переговоры идут в мире и все такое. Хочется, чтобы завтра – бах! – война взяла и закончилась, но это же мечта и желание каждого из украинца и тех людей , которые нас поддерживают, переживают за нас. Хочется, чтобы летом мы были в Ялте".
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