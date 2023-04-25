Промоутер Усика рассказал об организации боя с Дюбуа

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал об организации боя украинца с обязательным претендентом на пояс WBA Даниэлем Дюбуа.

"Безусловно, нашим следующим шагом будет бой с Дюбуа. Сейчас мы работаем над этим. Мы на днях несколько раз говорили с Джорджем Уорреном. Мы еще поговорим и попытаемся найти решение. Если мы его не найдем, то разница между Фьюри и Дюбуа заключается в том, что это соглашение регулируется правилами боксерской организации.

Так что если мы не найдем решение и не подпишем контракт, то можем в конечном итоге пойти на промоутерские торги. Победитель торгов устроит вечер бокса - все просто. Поэтому WBA установила для нас дедлайн - 3 мая. Если к тому моменту мы ничего не подпишем, то будут объявлены промоутерские торги.

Даниэль Дюбуа - наша следующая цель. Мы обязаны следовать правилам. Усик должен встретиться с обязательным претендентом WBA, который стоит первым в очереди согласно принципу ротации", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.