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Леброн Джеймс повторил достижение 19-летней давности

Бокс
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Оно принадлежало Шакилу О'Нилу

Леброн Джеймс повторил достижение 19-летней давности

Фото: Sportscasting

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс сумел повторить достижение другого Шакила О’Нила.

По информации ESPN Stats & Info, Леброн стал первым баскетболистом "Лейкерс" после Шакила, которому удалось набрать 20 очков и сделать 20 подборов в матче плей-офф. О'Нил этих статистических показателей добился в 2004 году.

Напомним, "Лос-Анджелес" в четвёртом матче в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции принимал "Мемфис Гриззлиз" и победил в овертайме со счётом 117:111. В этой встрече Леброн набрал 22 очка и сделал 20 подборов.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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