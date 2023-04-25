Леброн Джеймс повторил достижение 19-летней давности

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс сумел повторить достижение другого Шакила О’Нила.

По информации ESPN Stats & Info, Леброн стал первым баскетболистом "Лейкерс" после Шакила, которому удалось набрать 20 очков и сделать 20 подборов в матче плей-офф. О'Нил этих статистических показателей добился в 2004 году.

Напомним, "Лос-Анджелес" в четвёртом матче в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции принимал "Мемфис Гриззлиз" и победил в овертайме со счётом 117:111. В этой встрече Леброн набрал 22 очка и сделал 20 подборов.