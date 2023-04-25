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Промоутер: Хейни выиграет у Ломаченко каждый раунд

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Эдди Хирн считает, что Василий Ломаченко уже не тот

Промоутер: Хейни выиграет у Ломаченко каждый раунд

Новина українською

Промоутер Эдди Хирн считает, что Девин Хэйни легко защитит свои титулы в поединке с Василием Ломаченко.

"Я думаю, Хэйни побьёт Ломаченко. Полагаю, выиграет у него почти каждый раунд.. Я вижу, что Ломаченко сдал, и всегда считал, что Девин сможет с ним справиться.

Мы пытались сделать этот бой ещё три года назад, когда Лома был ещё в расцвете сил, так что сейчас, я уверен, Девин выиграет с комфортом и запасом", - сказал Хирн.

Напомним, поединок между Хэйни и Ломаченко состоится 20 мая.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Эдди Хирн Девин Хэйни
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