Промоутер: Хейни выиграет у Ломаченко каждый раунд

Промоутер Эдди Хирн считает, что Девин Хэйни легко защитит свои титулы в поединке с Василием Ломаченко.

"Я думаю, Хэйни побьёт Ломаченко. Полагаю, выиграет у него почти каждый раунд.. Я вижу, что Ломаченко сдал, и всегда считал, что Девин сможет с ним справиться.

Мы пытались сделать этот бой ещё три года назад, когда Лома был ещё в расцвете сил, так что сейчас, я уверен, Девин выиграет с комфортом и запасом", - сказал Хирн.

Напомним, поединок между Хэйни и Ломаченко состоится 20 мая.