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Промоутер: Хейни выиграет у Ломаченко каждый раунд
Эдди Хирн считает, что Василий Ломаченко уже не тот
Промоутер Эдди Хирн считает, что Девин Хэйни легко защитит свои титулы в поединке с Василием Ломаченко.
"Я думаю, Хэйни побьёт Ломаченко. Полагаю, выиграет у него почти каждый раунд.. Я вижу, что Ломаченко сдал, и всегда считал, что Девин сможет с ним справиться.
Мы пытались сделать этот бой ещё три года назад, когда Лома был ещё в расцвете сил, так что сейчас, я уверен, Девин выиграет с комфортом и запасом", - сказал Хирн.
Напомним, поединок между Хэйни и Ломаченко состоится 20 мая.
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