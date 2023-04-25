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Усик: Пожертвовал 10 или 12 миллионов на то, чтобы отстроить дома
Боксер впервые назвал сумму
Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"
Боксер Александр Усик рассказал, как помогает украинцам, в часности в Киевской области, всем пострадавшим от россиян.
"Собираю на это деньги на международной арене. Понимаю, что все это может затянуться, но хочется, чтобы люди поскорее вернулись в свои дома. Я общался с этими людьми, там были те, кто выехал ранее из Донецка, были люди из Крыма. И бах – у них ничего нет".
"Хочется помочь людям. Но я не хочу об этом говорить... Дорого ли все это стоит? Хотите, чтобы сумму назвал? Дал 10 или 12 миллионов на то, чтобы отстроить", – сказал Усик.
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