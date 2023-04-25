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Джервонта Дэвис назвал самого сильного соперника в карьере

Бокс
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Боксер отдал должное Райану Гарсии

Джервонта Дэвис назвал самого сильного соперника в карьере

фото - boxingscene.com

Новина українською

Джервонта Дэвис назвал Райана Гарсию самым сильным соперником в его профессиональной карьере.

"Я бы сказал, что Гарсия был лучшим моим соперником, самым сильным. Была определенная энергия, которую он принес в ринг. И это было весело. Он был лучшим среди моих соперников, но я все равно чувствовал, что на уровень выше. Я знал все, что он собирался делать в ринге, разгадал все его планы".

"Был на два шага впереди, поэтому сохранял спокойствие", – сказал Дэвис.

Напомним, что в последнем поединке Джервонта Дэвис нокаутом победил Райана Гарсию.

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В статье: Джервонта Дэвис
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