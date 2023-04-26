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Назван гонорар Ломаченко за бой с Девином Хейни
Украинец не может претендовать на былые гонорары
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) в мае 2023 года проведет бой с Дэвином Хейни (29-0, 15 KO).
Названа сумма, которую получит украинец за поединок. Сообщается, что гонорар Ломаченко будет 900 тысяч долларов.
Победа над Хейни позволит Василию успешно перезагрузить карьеру и снова претендовать на гонорары, которые у него были в чемпионских боях до 2020 года.
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Источник:Xsport.ua
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