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Назван гонорар Ломаченко за бой с Девином Хейни

Бокс
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Украинец не может претендовать на былые гонорары

Назван гонорар Ломаченко за бой с Девином Хейни

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий

Новина українською

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) в мае 2023 года проведет бой с Дэвином Хейни (29-0, 15 KO).

Названа сумма, которую получит украинец за поединок. Сообщается, что гонорар Ломаченко будет 900 тысяч долларов.

Победа над Хейни позволит Василию успешно перезагрузить карьеру и снова претендовать на гонорары, которые у него были в чемпионских боях до 2020 года.

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В статье: Василий Ломаченко
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Источник:
Xsport.ua

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