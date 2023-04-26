Назван гонорар Ломаченко за бой с Девином Хейни

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) в мае 2023 года проведет бой с Дэвином Хейни (29-0, 15 KO).

Названа сумма, которую получит украинец за поединок. Сообщается, что гонорар Ломаченко будет 900 тысяч долларов.

Победа над Хейни позволит Василию успешно перезагрузить карьеру и снова претендовать на гонорары, которые у него были в чемпионских боях до 2020 года.