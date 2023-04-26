Федерация бокса США вышла из состава IBA

Федерация бокса США официально объявила о выходе из состава Международной боксёрской ассоциации (IBA).

Решение было обусловлено такими нарушениями IBA, как "отсутствие уважения к олимпийскому движению", "попытка саботировать боксёрскую квалификационную систему в преддверии XXXIII Олимпийских игр в Париже", "несоблюдение требований МОК, запрещающих спортсменам, чьи управляющие органы находятся под санкциями, выступать под нейтральными флагами".

Американская боксёрская федерация также сообщила о создании международной организации под названием "Всемирный бокс", куда также войдёт и Великобритания.