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Федерация бокса США вышла из состава IBA
Будет создана новая организация
IBA
Федерация бокса США официально объявила о выходе из состава Международной боксёрской ассоциации (IBA).
Решение было обусловлено такими нарушениями IBA, как "отсутствие уважения к олимпийскому движению", "попытка саботировать боксёрскую квалификационную систему в преддверии XXXIII Олимпийских игр в Париже", "несоблюдение требований МОК, запрещающих спортсменам, чьи управляющие органы находятся под санкциями, выступать под нейтральными флагами".
Американская боксёрская федерация также сообщила о создании международной организации под названием "Всемирный бокс", куда также войдёт и Великобритания.
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