Александр Красюк: Мы хотим провести бой Усик - Дюбуа в Польше

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 КО) Александр Красюк в интервью Przeglad Sportowy рассказал, что часть билетов на бой с Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) может быть бесплатными.

"Не надо говорить, что бой Усик – Дюбуа может произойти только в Варшаве. Мы хотим провести этот поединок в Польше, но у каждой части страны логистические проблемы совпадают. Болельщики из Украины, Германии, Австрии, Чехии, Словакии и стран Балтии легко достанутся везде. Мы подходим к этой идее с большим энтузиазмом и прилагаем усилия, чтобы она воплотилась в жизнь. Сможем ли мы достичь цели? Опять же мы до сих пор не знаем. Важно, что идея была воспринята с большим энтузиазмом самим Усиком".

"Мы сможем предоставить адекватные предложения после принятия решений: где, когда, с какими телетрансляторами в Польше, Великобритании, США… Когда спонсор получит объективную, конструктивную информацию о том, что гарантирует ему участие в этом событии".

"Также будет разработан благотворительный план в этот вечер бокса, потому что, как я уже сказал, это будет не только спортивное мероприятие, но и помощь пострадавшим от войны. Фонд Усика обязательно присоединится. Уверен, сам Александр будет пытаться сделать так, чтобы часть билетов была бесплатной для людей, потерявших близких, крышу над головой… Мы будем инициировать сбор средств, как в этом году делали в реванше из Джошуа".