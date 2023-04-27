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Сергей Деревянченко узнал дату своего следующего боя

Бокс
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Украинец уже летом может провести свой следующий бой

Сергей Деревянченко узнал дату своего следующего боя

Новина українською

Украинский средневес Сергей Деревянченко (14-4, 10 КО) проведет бой с мексиканецом Хайме Мунгием (40-0, 32 КО). Поединок состоится 10 июня. Об этом пишет La Casa Boxing Club.

Осенью 2021 года планировалось проведение этого поединка, но команда Мунгии отказалась.

Деревянченко последний поединок провел в июле 2022 года, победив Джошуа Конли.

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В статье: Сергей Деревянченко
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Источник:
Xsport.ua

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