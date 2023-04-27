Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Деревянченко узнал дату своего следующего боя
Украинец уже летом может провести свой следующий бой
Украинский средневес Сергей Деревянченко (14-4, 10 КО) проведет бой с мексиканецом Хайме Мунгием (40-0, 32 КО). Поединок состоится 10 июня. Об этом пишет La Casa Boxing Club.
Осенью 2021 года планировалось проведение этого поединка, но команда Мунгии отказалась.
Деревянченко последний поединок провел в июле 2022 года, победив Джошуа Конли.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Xsport.ua
Популярное сейчас
- Металлист - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Дебют Шовковского-тренера, Вернидуб против Ротаня и Рома - Милан. Расписание футбола на 27-30 апреля
- Фаны Брентфорда - Мудрику: Ты должен был подписать контракт с большим клубом
- Дэвис нокаутировал Гарсию и ярко завершил бой года
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн