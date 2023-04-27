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Дядя Фьюри: Тайсон лучше Джошуа и Уайлдера, но Усик — боец совсем другого уровня

Бокс
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Британец не готов был провести этот бой

Дядя Фьюри: Тайсон лучше Джошуа и Уайлдера, но Усик — боец совсем другого уровня

Getty Images/Global Images Ukraine

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Питер Фьюри, дядя британского боксёра Тайсона Фьюри, рассказал о бое своего племянника с Александром Усиком.

"Тайсон определённо лучше Джошуа и Уайлдера, но Усик — боец совсем другого уровня. Он сложный соперник для любого боксёра. Бой против Александра не стал бы лёгкой прогулкой для Тайсона. Усик — не маленький тяжеловес. Это был бы близкий бой. Усик — опасный, серьёзный боец. Все в команде Тайсона знают об этом, поэтому о недооценке не может быть и речи", — приводит слова Питера IFL TV.

Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно победил Дерека Чисору.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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