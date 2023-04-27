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IBA запретила боксерам из США участвовать в своих турнирах

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IBA запретила боксерам из США участвовать в своих турнирах

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Международная ассоциация бокса (IBA) запретила Федерации бокса США принимать участие в соревнованиях под своей эгидой. Об этом информирует пресс-служба IBA. Ранее американская боксёрская ассоциация объявила о выходе из состава IBA.

"Международная ассоциация бокса признаёт выход Федерации бокса США. Следствием этого решения для американской федерации станет запрет всем её членам, включая официальных лиц, тренеров и боксёров, иметь какие-либо отношения с IBA и участвовать в любых соревнованиях под её эгидой.

Решение Федерации бокса США не только нанесло ущерб всем аффилированным с ней лицам, которые теперь не смогут принимать участие в соревнованиях IBA, но также лишило боксёрское сообщество в целом возможности соревноваться вместе и повышать уровень мастерства", — говорится в заявлении IBA.

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В статье: IBA
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