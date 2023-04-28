  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Энтони Джошуа: В настоящий момент моя команда договаривается о бое с Уайлдером
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энтони Джошуа: В настоящий момент моя команда договаривается о бое с Уайлдером

Бокс
(1 голосов)

Неожиданный поворот

Энтони Джошуа: В настоящий момент моя команда договаривается о бое с Уайлдером

фото - boxingscene.com

Новина українською

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) подтвердил, что в декабре этого года проведёт поединок с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе, американцем Деонтеем Уайлдером.

"В настоящий момент моя команда договаривается о бое с Уайлдером. Здесь нечего скрывать, всё публично. Мы обсуждаем детали контракта и проведём поединок в декабре", — сказал Джошуа на канале iFL TV в YouTube.

Джошуа в общей сложности провёл 28 боёв в профессиональном боксе, в которых одержал 25 побед и потерпел три поражения. На счету Уайлдера 43 победы в 46 поединках.

По теме
yellow-arrow
IBA запретила боксерам из США участвовать в своих турнирах
yellow-arrow
Дядя Фьюри: Тайсон лучше Джошуа и Уайлдера, но Усик — боец совсем другого уровня
yellow-arrow
Флойд Мейвезер назвал имя своего следующего соперника
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде