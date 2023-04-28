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Фрэнк Уоррен опроверг информацию о бое Фьюри - Руис

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Фрэнк Уоррен опроверг информацию о бое Фьюри - Руис

Getty Images/Global Images Ukraine

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Фрэнк Уоррен, промоутер британского чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, заявил, что сообщение о поединке его клиента с американцем мексиканского происхождения Энди Руисом не соответствует действительности.

Ранее Руис сделал репост сообщения, в котором говорилось, что его бой с Фьюри состоится 22 июля.

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В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой.

Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен Энди Руис
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