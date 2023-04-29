Хэйни о Ломаченко: Я годами его изучал и готов ко всему

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) прокомментировал ожидания от поединка против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Нет ничего, что Ломаченко может сделать в ринге лучше меня. Я лучше в каждом аспекте бокса, в каждом показателе. Посмотрим, как Лома выйдет в ринг. Я готов ко всему, что он может показать, потому что годами изучал его стиль.

Лучший из нас двоих победит, и это буду я" – сказал он.

Напомним, что бой Ломаченко-Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США).