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Хэйни о Ломаченко: Я годами его изучал и готов ко всему

Бокс
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Увидим в бою

Хэйни о Ломаченко: Я годами его изучал и готов ко всему

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) прокомментировал ожидания от поединка против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Нет ничего, что Ломаченко может сделать в ринге лучше меня. Я лучше в каждом аспекте бокса, в каждом показателе. Посмотрим, как Лома выйдет в ринг. Я готов ко всему, что он может показать, потому что годами изучал его стиль.

Лучший из нас двоих победит, и это буду я" – сказал он.

Напомним, что бой Ломаченко-Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США).

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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