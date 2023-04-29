Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэйни о Ломаченко: Я годами его изучал и готов ко всему
Увидим в бою
Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) прокомментировал ожидания от поединка против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"Нет ничего, что Ломаченко может сделать в ринге лучше меня. Я лучше в каждом аспекте бокса, в каждом показателе. Посмотрим, как Лома выйдет в ринг. Я готов ко всему, что он может показать, потому что годами изучал его стиль.
Лучший из нас двоих победит, и это буду я" – сказал он.
Напомним, что бой Ломаченко-Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США).
Популярное сейчас
- Шахтер гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
- У Баварии провели обыски из-за дела об отмывании денег русским олигархом
- Красная сопернику - зеленый свет СаШо. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Динамо 1:3
- "Дал 10 или 12 миллионов", - Усик рассказал, что помогает отстраивать дома в Киевской области
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО
- Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО