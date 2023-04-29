  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бывший соперник Усика похвалил украинца за психологическую стойкость
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший соперник Усика похвалил украинца за психологическую стойкость

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Александр действительно особенный

Бывший соперник Усика похвалил украинца за психологическую стойкость

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Бывший соперник украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Тони Белью рассказал о шансах нашего спортсмена в бою против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я все еще считаю, что Фьюри на данный момент является лучшим супертяжем в мире, однако у Усика есть хорошие шансы, если они подерутся в конце года.

Тайсон сначала ломает всех ментально, психологически, но единственный, кого он не сломал и не сможет сломать, это Усик. А нынешний стиль бокса Фьюри подходит Усику" – сказал он.

Напомним, что ранее Девин Хэйни рассказал об ожиданиях от боя с Ломаченко.

По теме
yellow-arrow
Хэйни о Ломаченко: Я годами его изучал и готов ко всему
yellow-arrow
"Это принципиальная позиция", - MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко - Хейни
yellow-arrow
Фрэнк Уоррен опроверг информацию о бое Фьюри - Руис
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде