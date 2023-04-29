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Бывший соперник Усика похвалил украинца за психологическую стойкость
Александр действительно особенный
фото из свободных источников
Бывший соперник украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Тони Белью рассказал о шансах нашего спортсмена в бою против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"Я все еще считаю, что Фьюри на данный момент является лучшим супертяжем в мире, однако у Усика есть хорошие шансы, если они подерутся в конце года.
Тайсон сначала ломает всех ментально, психологически, но единственный, кого он не сломал и не сможет сломать, это Усик. А нынешний стиль бокса Фьюри подходит Усику" – сказал он.
Напомним, что ранее Девин Хэйни
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