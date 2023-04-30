Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни

Американский легковес Шакур Стивенсон (20-0; 10 КО) дал прогноз на бой абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (29-0; 15 КО) против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) и вызвал победителя на ринг. Его слова цитирует FightHub TV:

"Я думаю, что Девин слишком большой для Ломаченко, я думаю, что он собирается его выкурить.

Я готов сразиться с победителем" – сказал он.

Напомним, что бой Ломаченко-Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena.