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Ломаченко-Хэйни: Экс-чемпион мира назвал главный недостаток американца
Хороший совет для украинца
Фото: Твиттер
Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли назвал главный недостаток абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (29-0; 15 КО), который уже 20 мая выйдет на ринг против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует ESPN:
"Хэйни отлично боксирует на средней и далекой дистанциях. У него длинные и быстрые руки, он отлично бьет навстречу. Однако у него есть недостаток, и это ближний бой.
Когда вы подбираетесь к нему, он стремится войти в клинч. И Ломаченко знает, как избежать этого" – сказал он.
Напомним, что ранее Хэйни
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