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Ломаченко-Хэйни: Экс-чемпион мира назвал главный недостаток американца

Бокс
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Хороший совет для украинца

Ломаченко-Хэйни: Экс-чемпион мира назвал главный недостаток американца

Фото: Твиттер

UA-Футбол
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Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли назвал главный недостаток абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (29-0; 15 КО), который уже 20 мая выйдет на ринг против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует ESPN:

"Хэйни отлично боксирует на средней и далекой дистанциях. У него длинные и быстрые руки, он отлично бьет навстречу. Однако у него есть недостаток, и это ближний бой.

Когда вы подбираетесь к нему, он стремится войти в клинч. И Ломаченко знает, как избежать этого" – сказал он.

Напомним, что ранее Хэйни заявил, что уверен в победе над Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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