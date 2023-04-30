Ломаченко-Хэйни: Экс-чемпион мира назвал главный недостаток американца

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли назвал главный недостаток абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (29-0; 15 КО), который уже 20 мая выйдет на ринг против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует ESPN:

"Хэйни отлично боксирует на средней и далекой дистанциях. У него длинные и быстрые руки, он отлично бьет навстречу. Однако у него есть недостаток, и это ближний бой.

Когда вы подбираетесь к нему, он стремится войти в клинч. И Ломаченко знает, как избежать этого" – сказал он.