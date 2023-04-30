Промоутер Усика назвал Варшаву одним из возможных городов боя против Даниэля Дюбуа

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал, какой город претендует на то, чтобы принять бой его подопечного против Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО). Его слова цитирует bokserorg:

– Если нам удастся провести бой в Польше, то украинцам было бы намного легче приехать из Украины, а также находящимся здесь в Польше всем украинцам будет легче посетить бой. Как и нашим соотечественникам, остающимся в Германии, Австрии, Чехии, Словакии, странах Балтии. Можно путешествовать на машине или поезде, потому что логистика здесь идеальна.

Да, это центр Европы, и у нас здесь был бой раньше. Здесь Виталий Кличко сражался с Томашем Адамеком, и это было очень успешное событие, поэтому это заставляет нас думать, что эта идея – безумно хорошая – вот какая действительно была первая реакция Анджея Василевского, когда я обратился к нему.

И еще один момент в поддержку этого – это реакция Александра Усика, когда он услышал, что мы рассматриваем возможность провести бой в Польше – он был очень рад и принял это с большим энтузиазмом.

– Какой еще наш город вы считаете наиболее приемлемым?

– Варшава – это хороший вариант, но если это будет другое место, то хуже. На самом деле, это не так уж плохо… У нас еще нет окончательного решения относительно места, но мы примем его очень скоро, и Варшава – хороший вариант, но не окончательный.

Если не будет возможности устроить бой в Варшаве, то переедем в любой другой город, где есть хорошая арена или открытый стадион, потому что бой будет проходить летом, поэтому провести его под открытым небом – абсолютно приемлемо.

– Какое место вы ищете, сколько зрителей хотите, чтобы на этом поединке было?

– Поскольку Усик сражался на огромных аренах в последние пять боев, мы смотрим на большие стадионы или арены, например более 20 тысяч – это сто процентов. Мы не уверены, потому что Усик давно не дрался в Польше, а в последнее время здесь проходило не слишком много боксерских шоу.

Но мы должны принять этот риск, потому что мы с Анджеем Василевским имеем опыт. Мы в этом бизнесе уже давно. И мы можем предсказать на основе нашего опыта чего ждать. Это, вероятно, будет основным фактором принятия решения, - сказал Красюк.