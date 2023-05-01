Тони Беллью: Тайсон Фьюри – лучший супертяжеловес в мире, но он может проиграть Усику

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью, в прошлом встречавшийся в ринге с действующим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком, считает, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри не сможет психологически сломать украинца.

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"Я считаю, что Тайсона легче победить сейчас. Однако на это способна всего пара бойцов, и одним из них является Александр Усик. Не нужно заблуждаться, Тайсон Фьюри – лучший супертяжеловес в мире, но я и вправду считаю, что он может проиграть Усику.

Он всегда ломает своих соперников ментально. Но единственный, кого он никогда не сломает – это Усик. Тайсон Фьюри превратился из неудобного, скользкого и быстрого бойца в агрессивного ударника, переносящего вес на переднюю ногу и работающего контратаками. И это играет на руку Усику", – сказал Беллью в подкасте Footy Accumulators.