  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тони Беллью: Тайсон Фьюри – лучший супертяжеловес в мире, но он может проиграть Усику
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тони Беллью: Тайсон Фьюри – лучший супертяжеловес в мире, но он может проиграть Усику

Бокс
(1 голосов)

Британец не сомневается в превосходстве украинца

Тони Беллью: Тайсон Фьюри – лучший супертяжеловес в мире, но он может проиграть Усику

Фото: fightnews.info

Новина українською

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью, в прошлом встречавшийся в ринге с действующим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком, считает, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри не сможет психологически сломать украинца.

Читайте такжеТони Беллью высказался о бое Усик - Фьюри

"Я считаю, что Тайсона легче победить сейчас. Однако на это способна всего пара бойцов, и одним из них является Александр Усик. Не нужно заблуждаться, Тайсон Фьюри – лучший супертяжеловес в мире, но я и вправду считаю, что он может проиграть Усику.

Он всегда ломает своих соперников ментально. Но единственный, кого он никогда не сломает – это Усик. Тайсон Фьюри превратился из неудобного, скользкого и быстрого бойца в агрессивного ударника, переносящего вес на переднюю ногу и работающего контратаками. И это играет на руку Усику", – сказал Беллью в подкасте Footy Accumulators.

По теме
yellow-arrow
Лунин купил боксерские перчатки Усика на аукционе, организованном Зозулей – деньги пошли на ВСУ
yellow-arrow
Промоутер Усика назвал Варшаву одним из возможных городов боя против Даниэля Дюбуа
yellow-arrow
Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тони Беллью
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде