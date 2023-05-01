Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тони Беллью: Тайсон Фьюри – лучший супертяжеловес в мире, но он может проиграть Усику
Британец не сомневается в превосходстве украинца
Фото: fightnews.info
Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью, в прошлом встречавшийся в ринге с действующим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком, считает, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри не сможет психологически сломать украинца.
"Я считаю, что Тайсона легче победить сейчас. Однако на это способна всего пара бойцов, и одним из них является Александр Усик. Не нужно заблуждаться, Тайсон Фьюри – лучший супертяжеловес в мире, но я и вправду считаю, что он может проиграть Усику.
Он всегда ломает своих соперников ментально. Но единственный, кого он никогда не сломает – это Усик. Тайсон Фьюри превратился из неудобного, скользкого и быстрого бойца в агрессивного ударника, переносящего вес на переднюю ногу и работающего контратаками. И это играет на руку Усику", – сказал Беллью в подкасте Footy Accumulators.
Популярное сейчас
- Зинченко встретит Мудрика, два матча Цыганкова, тур УПЛ. Расписание футбола на 1-7 мая
- Большие разрушения, много пострадавших, среди них – дети. РФ ударила по Днепропетровщине
- Обещание Павелко, Ман Сити обошел Арсенал, конфуз Наполи. Главные новости за 30 апреля
- Ломаченко-Хэйни: Экс-чемпион мира назвал главный недостаток американца
- Сестра-модель бразильской звезды получила лицензию агента FIFA и начинает карьеру в футболе. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО