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Майк Тайсон: Джервонта Дэвис является лицом бокса

Бокс
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Боксер считает американца лучшим

Майк Тайсон: Джервонта Дэвис является лицом бокса

фото - talksport.com

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в комментарии Forbes назвал Джервонту Дэвиса (29-0, 27 КО) лицом бокса. Слова специалиста приводит портал boxingscene.com.

"Он действительно прав и он является лицом бокса. Но это потому, что Райан Гарсия проиграл. И это также делает Гарсию лицом бокса из-за количества фанатов, которых он приводит на трибуны.

После этого боя фанаты Райана Гарсии превратятся в фанатов "Танка", и я верю, что у Дэвиса будет самая большая популярность.

Райан привел этих фанатов, и обычно, когда он проиграет, люди, являющиеся его поклонниками, теперь являются поклонниками Дэвиса".

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В статье: Майк Тайсон
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Источник:
XSport.ua

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