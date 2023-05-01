Майк Тайсон: Джервонта Дэвис является лицом бокса

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в комментарии Forbes назвал Джервонту Дэвиса (29-0, 27 КО) лицом бокса. Слова специалиста приводит портал boxingscene.com.

"Он действительно прав и он является лицом бокса. Но это потому, что Райан Гарсия проиграл. И это также делает Гарсию лицом бокса из-за количества фанатов, которых он приводит на трибуны.

После этого боя фанаты Райана Гарсии превратятся в фанатов "Танка", и я верю, что у Дэвиса будет самая большая популярность.

Райан привел этих фанатов, и обычно, когда он проиграет, люди, являющиеся его поклонниками, теперь являются поклонниками Дэвиса".