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Майк Тайсон: Джервонта Дэвис является лицом бокса
Боксер считает американца лучшим
фото - talksport.com
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в комментарии Forbes назвал Джервонту Дэвиса (29-0, 27 КО) лицом бокса. Слова специалиста приводит портал boxingscene.com.
"Он действительно прав и он является лицом бокса. Но это потому, что Райан Гарсия проиграл. И это также делает Гарсию лицом бокса из-за количества фанатов, которых он приводит на трибуны.
После этого боя фанаты Райана Гарсии превратятся в фанатов "Танка", и я верю, что у Дэвиса будет самая большая популярность.
Райан привел этих фанатов, и обычно, когда он проиграет, люди, являющиеся его поклонниками, теперь являются поклонниками Дэвиса".
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