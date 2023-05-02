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Женская сборная Украины определилась с составом на матчи Золотой Евролиги

Бокс
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Всего в заявку попало 27 игроков

Женская сборная Украины определилась с составом на матчи Золотой Евролиги

фото из свободных источников

Новина українською

Женская сборная Украины определилась с составом на Золотую Евролигу-2023.

В настоящее время в национальную команду вызвано 27 игроков. Отметим, что в заявке на матчи ЗЕ-2023 могут находиться 14 исполнительниц.

Расширенный состав сборной Украины:

Связующие: Дарья Шаргородская, Екатерина Гусейнова (обе – "Прометей"), Станислава Парфенова ("Аланта"), Виктория Олейник ("Бекешчаба", Венгрия);

Доигровщицы: Валерия Якушева ("Господин-Медуниверситет-ШВСМ"), Александра Миленко, Евгения Хобер, Дария Капланская, Мария Капланская (все – "Прометей"), Маргарита Гейко (Украина U17), Юлия Дымарь ("Стелла", Франция);

Диагональные: Анна Артишук, Виктория Даньчак, Полина Дзюба, Кима Жаркова (все – "Прометей"), Анастасия Крайдуба ("Ополе", Польша).

Центральные блокирующие: Светлана Дорсман, Ульяна Котар, Екатерина Черкашина, Анастасия Маевская (все – "Прометей"), Екатерина Жилинская, Полина Герасимчук (обе – Украина U17), Ксения Пугач ("ЛП Виести", Финляндия);

Либеро: Кристина Немцева, Екатерина Васильева (обе – "Прометей"), Алика Луценко ("Аланта"), Яна Прокопова (Украина U17);

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В статье: сборная Украины по волейболу
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