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Гвоздик: Я хочу сразиться с топовыми бойцами, но сейчас моя единственная цель – Болотник

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Украинец поделился ожиданиями от предстоящего боя

Гвоздик: Я хочу сразиться с топовыми бойцами, но сейчас моя единственная цель – Болотник

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Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе украинец Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) рассказал для The Ring о предстоящем поединке против латвийца Ричарда Болотника (19-6-1, 8 КО).

"Моя цель – победить Болотника. Если это будет победа судейским решением, то нормально. Если остановкой, то почему бы и нет? Это тоже хорошо. Я не сфокусирован на том, чтобы удосрочить его. Мне просто нужно убедительно его победить и получить как можно меньше вреда. Это моя цель".

"Я хочу сразиться с топовыми бойцами, но сейчас моя единственная цель – Болотник. Я лишился ржавчины в моем последнем поединке, но не думаю, это действительно имеет значение, поскольку тот бой, в отличие от этого, не был для меня вызовом. Это мой первый реальный вызов. После этого поединка мы выясним, кто будет дальше. Мы знаем, кто сейчас чемпионы. Конечно же, они моя цель в будущем".

Напомним, что поединок Гвоздик – Болотник состоится 6 мая.

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В статье: Александр Гвоздик
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Источник:
Xsport.ua

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