Майк Тайсон готов провести бой с американским блогером

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал, что думает о проведении возможного поединка с известным блогером Логаном Полом в рестлинг-промоушне WWE.

"Вы когда-нибудь видели, как я борюсь? Я бы сделал это! Я бы надрал ему задницу. Да, я бы это сделал. Несмотря на то что я люблю его", — сказал Тайсон на канале Pro Wrestling Bits в YouTube.

Напомним, что Майк Тайсон одержал 11 побед за титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Кроме того, Тайсон является самым высокооплачиваемым боксёром в истории до Флойда Мейвезера.