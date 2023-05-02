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Майк Тайсон готов провести бой с американским блогером
Неожиданно
фото - talksport.com
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал, что думает о проведении возможного поединка с известным блогером Логаном Полом в рестлинг-промоушне WWE.
"Вы когда-нибудь видели, как я борюсь? Я бы сделал это! Я бы надрал ему задницу. Да, я бы это сделал. Несмотря на то что я люблю его", — сказал Тайсон на канале Pro Wrestling Bits в YouTube.
Напомним, что Майк Тайсон одержал 11 побед за титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Кроме того, Тайсон является самым высокооплачиваемым боксёром в истории до Флойда Мейвезера.
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