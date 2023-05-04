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Сауль Альварес попал в книгу рекордов Гиннеса

Бокс
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Боксер вместе со своими братьями отметились достижением

Сауль Альварес попал в книгу рекордов Гиннеса

фото - boxingscene.com

Новина українською

Абсолютный чемпион сверхсреднего веса Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) попал в Книгу рекордов Гиннеса.

"Канело" и шесть его братьев получили сертификат от официальных представителей Книги рекордов Гиннесса, установив следующее достижение: "наибольшее количество сражавшихся на одном вечере бокса братьев и сестер".

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В статье: Сауль Альварес
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