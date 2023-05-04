Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сауль Альварес попал в книгу рекордов Гиннеса
Боксер вместе со своими братьями отметились достижением
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион сверхсреднего веса Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) попал в Книгу рекордов Гиннеса.
"Канело" и шесть его братьев получили сертификат от официальных представителей Книги рекордов Гиннесса, установив следующее достижение: "наибольшее количество сражавшихся на одном вечере бокса братьев и сестер".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
- Экс-форвард Челси: Я немного удивлен, что Мудрик играет не так много
- Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 мая 2023
- Иван Редкач потроллил Василия Ломаченко накануне боя с Хэйни
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн