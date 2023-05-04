Хэйни: У Ломаченко 400 боев и 3 поражения – это выдающийся рекорд, исключительный рекорд

Абсолютный чемпион Девин Хейни (29-0, 15 KO) рассказал, как настроен на бой с украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO):

"Ни за что не скажу, что предстоящий бой – легкое дело. У Ломы есть колоссальный опыт. У него около 400 поединков только по любителям. И в пассиве за всю карьеру всего 3 поражения. Это значит, что я должен быть в оптимальных кондициях, чтобы только так я смогу нанести ему поражение № 4. 400 боев и 3 поражения – это выдающийся рекорд, исключительный рекорд".