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Хэйни: У Ломаченко 400 боев и 3 поражения – это выдающийся рекорд, исключительный рекорд

Бокс
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Дэвин рассказал, чего ожидает от этого боя

Хэйни: У Ломаченко 400 боев и 3 поражения – это выдающийся рекорд, исключительный рекорд

Фото: Твиттер

Новина українською

Абсолютный чемпион Девин Хейни (29-0, 15 KO) рассказал, как настроен на бой с украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO):

"Ни за что не скажу, что предстоящий бой – легкое дело. У Ломы есть колоссальный опыт. У него около 400 поединков только по любителям. И в пассиве за всю карьеру всего 3 поражения. Это значит, что я должен быть в оптимальных кондициях, чтобы только так я смогу нанести ему поражение № 4. 400 боев и 3 поражения – это выдающийся рекорд, исключительный рекорд".

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В статье: Девин Хэйни
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Источник:
Xsport.ua

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