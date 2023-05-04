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Хэйни показали видео подготовки к бою с Ломаченко

Бокс
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Боксер оттачивает навыки

Хэйни показали видео подготовки к бою с Ломаченко

Новина українською

Абсолютный чемпион легкого веса Девин Хейни (29-0, 15 KO) показал, как готовится к бою с украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO):

"Заточка навыков на 20 мая", – пишет Top Rank на странице в Инстаграм.

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В статье: Девин Хэйни
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