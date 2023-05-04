Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэйни показали видео подготовки к бою с Ломаченко
Боксер оттачивает навыки
Абсолютный чемпион легкого веса Девин Хейни (29-0, 15 KO) показал, как готовится к бою с украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO):
"Заточка навыков на 20 мая", – пишет Top Rank на странице в Инстаграм.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Бенито забил свой первый гол за Динамо - ВИДЕО
- Журналисты BBC показали, как и зачем военные ВСУ используют в окопе старый заводной телефон
- Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн