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Названы гонорары Усика, Фьюри, Уайлдера и Джошуа в возможном турнире в Саудовской Аравии
Организация турнира кажется маловероятной
Скріншот з трансляції
Британский бизнесмен Саймон Джордан поделился сведениями о возможных гонорарах боксёров Тайсона Фьюри, Александра Усика, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа за участие в турнире четырёх.
"Вот что я слышал в самых общих чертах. Речь идёт о 200 миллионах фунтов стерлингов — 90 миллионов фунтов получит Фьюри, 50 миллионов фунтов достанутся Усику, по 30 миллионов фунтов получат Джошуа и Уайлдер", — сказал Джордан на канале talkSPORT Boxing в YouTube.
Ранее в прессе появлялись многочисленные сообщения о поединке между Усиком и Фьюри, однако стороны не смогли договориться.
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