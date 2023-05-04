Названы гонорары Усика, Фьюри, Уайлдера и Джошуа в возможном турнире в Саудовской Аравии

Британский бизнесмен Саймон Джордан поделился сведениями о возможных гонорарах боксёров Тайсона Фьюри, Александра Усика, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа за участие в турнире четырёх.

"Вот что я слышал в самых общих чертах. Речь идёт о 200 миллионах фунтов стерлингов — 90 миллионов фунтов получит Фьюри, 50 миллионов фунтов достанутся Усику, по 30 миллионов фунтов получат Джошуа и Уайлдер", — сказал Джордан на канале talkSPORT Boxing в YouTube.

Ранее в прессе появлялись многочисленные сообщения о поединке между Усиком и Фьюри, однако стороны не смогли договориться.