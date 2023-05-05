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Джошуа: Я хочу, чтобы в старости я выглядел свежим

Бокс
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Британец поделился планами на будущее

Джошуа: Я хочу, чтобы в старости я выглядел свежим

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Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что одной из его целей до завершения карьеры является хорошее физическое состояние .

"Люди приходят в бокс в одном состоянии, а покинуть его могут совсем в другом из-за травм и нагрузок, которые получает организм. Я хочу, чтобы здоровье было частью моего спортивного наследия, когда я уйду из спорта. Представляете меня в 50 или 60 лет в инвалидной коляске. Нет".

"Я хочу, чтобы в старости я выглядел свежим и люди говорили: "Посмотрите, он все еще хорошо выглядит", — сказал Джошуа.

"В декабре, вероятно, произойдет большой бой между мной и Уайлдером. Прошло много времени. Есть много подвижных форм в минуту, многое происходит, так что шаг за шагом. Но это было долго, наверное", — сказал Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа
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