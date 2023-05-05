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Тони Беллью: Единственным бойцом, который собирал большие стадионы был Энтони Джошуа

Бокс
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Экс-боксер вспомнил и Мухаммеда Али

Тони Беллью: Единственным бойцом, который собирал большие стадионы был Энтони Джошуа

Фото: fightnews.info

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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью (30-3-1, 20 KO) рассказал, как Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) изменил бокс.

"Единственным бойцом, который регулярно собирал большие стадионы, в истории бокса был Энтони Джошуа. Потому что он начал гастролировать, он привез шоу в Саудовскую Аравию и открыл рынок, которого раньше не был затронут.

Я не говорю, что его следует упоминать в одном ряду с Мухаммедом Али, но он изменил игру для бойцов в этой стране так же, как это сделал Али.

Я был здесь до него, и я был здесь во время его пика и подъема, и игра изменилась вместе с ним", – сказал Беллью.

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В статье: Энтони Джошуа Тони Беллью
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