Джревонта Дэвис получил три года условно от американского суда

Американский боксер, чемпион мира по версии WBA Regular Джервонта Дэвис (29-0; 27 КО), получил приговор суда по делу о ДТП.

В ноябре 2020 года звезда мирового спорта совершил аварию. Он проехал на красный свет светофора, после чего скрылся с места преступления. В результате ДТП пострадали четыре человека, включая беременную женщину.

Суд Балтимора приговорил Дэвиса к трем годам лишения свободы условно, 90 дней домашнего ареста и 200 часов общественных работ.

Боксер будет отбывать наказание в доме своего отца и тренера Келвина Форда.