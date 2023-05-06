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Джревонта Дэвис получил три года условно от американского суда

Бокс
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Хорошо, что не сел

Джревонта Дэвис получил три года условно от американского суда

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер, чемпион мира по версии WBA Regular Джервонта Дэвис (29-0; 27 КО), получил приговор суда по делу о ДТП.

В ноябре 2020 года звезда мирового спорта совершил аварию. Он проехал на красный свет светофора, после чего скрылся с места преступления. В результате ДТП пострадали четыре человека, включая беременную женщину.

Суд Балтимора приговорил Дэвиса к трем годам лишения свободы условно, 90 дней домашнего ареста и 200 часов общественных работ.

Боксер будет отбывать наказание в доме своего отца и тренера Келвина Форда.

Напомним, что ранее Девин Хэйни показал подготовку к бою с Ломаченко.

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В статье: Джервонта Дэвис
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