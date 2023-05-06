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Джревонта Дэвис получил три года условно от американского суда
Хорошо, что не сел
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксер, чемпион мира по версии WBA Regular Джервонта Дэвис (29-0; 27 КО), получил приговор суда по делу о ДТП.
В ноябре 2020 года звезда мирового спорта совершил аварию. Он проехал на красный свет светофора, после чего скрылся с места преступления. В результате ДТП пострадали четыре человека, включая беременную женщину.
Суд Балтимора приговорил Дэвиса к трем годам лишения свободы условно, 90 дней домашнего ареста и 200 часов общественных работ.
Боксер будет отбывать наказание в доме своего отца и тренера Келвина Форда.
Напомним, что ранее Девин Хэйни
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